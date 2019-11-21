Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в Нагое и встретится с японским коллегой

НАГОЯ /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 ноября примет участие в совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, которое состоится в японском городе Нагоя. Глава МИД РФ выступит в рамках мероприятия, а также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из "Большой двадцатки".

Как отмечается в комментарии МИД РФ в связи с предстоящим совещанием, в своих выступлениях в рамках мероприятия Лавров укажет на важность подтверждения незыблемости Устава ООН как источника международного права, главенствующей роли ООН в выстраивании межгосударственного сотрудничества по всему спектру глобальных проблем.

Кроме того, будут подробно освещены последние события в наращивании разнопланового партнерства российской стороны со странами Африки, в частности прошедший в Сочи 23-24 октября саммит и экономический форум Россия - Африка.

Двусторонние контакты

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, на пятницу запланирована встреча Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По информации агентства Kyodo, Мотэги рассчитывает обсудить на этих переговорах тематику мирного договора, в том числе пилотные проекты в рамках совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил ТАСС, что стороны сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров. По его словам, Мотэги посетит с первым визитом Россию, скорее всего, во второй половине декабря.

На 24 ноября у Лаврова намечены двусторонние контакты с китайскими партнерами.

В поисках компромиссов

На встречах в Нагое особое внимание по инициативе японской стороны будет уделено темам свободной торговли и глобального экономического управления, целям устойчивого развития. Кроме того, министры намерены обсудить положение дел в Африке. Принятие итогового документа не предусматривается.

В МИД РФ отметили, что Группа двадцати олицетворяет собой "репрезентативную модель реагирования на современные вызовы в глобальной экономике, основанную на сбалансированном учете интересов развитых и развивающихся государств".

Не подменяя центральной роли ООН в международных делах, G20 способствует нахождению компромиссов и внесению скоординированного вклада ведущими мировыми экономиками в создание благоприятных условий для ускорения глобального экономического роста, повышения производительности труда и устранения всех форм неравенства, подчеркнули в МИД РФ.

Группа двадцати последовательно выступает в поддержку открытой, справедливой, недискриминационной, ориентированной на устойчивое развитие мирохозяйственной системы, добавили в ведомстве.

Инициативы России

В МИД напомнили, что Россия активно участвует в деятельности "Большой двадцатки", Москва стояла у истоков многих ее процессов. В рамках своего председательства в Группе двадцати в 2013 году РФ заложила основы сотрудничества по вопросам финансирования инвестиций, создания качественных рабочих мест, а также предотвращения размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

"Нацелены на сохранение этой динамики. В рамках Группы двадцати продолжим призывать партнеров к конкретным шагам по обеспечению устойчивости государственного долга, созданию юридических рамок для возврата преступно нажитых и незаконно вывезенных за рубеж экономических активов, повышению финансовой грамотности населения, защите прав онлайн-потребителей. Готовим ряд новых инициатив к саудовскому председательству в Группе двадцати", - говорится в комментарии российского дипведомства.