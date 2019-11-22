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Шойгу ознакомился с устройством ситуационных центров управления российскими регионами

Так, министр обороны ознакомился с наработками по центру управления Тульской области, который будет состоять из двух сегментов: открытого (для обработки повседневной информации) и закрытого (для работы в режиме ЧС)

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с наработками по управлению российскими регионами в ходе выставки, которая открылась в Национальном центре управления обороной перед научно-практической конференцией по межведомственному информационному взаимодействию.

На стенде Тульской области Шойгу ознакомился с наработками по центру управления регионом, который, по утверждению представителей области, будет состоять из двух сегментов: открытого (для обработки повседневной информации) и закрытого (для работы в режиме ЧС). Регион уже тестирует возможность обмена данными с Минобороны РФ.

Также министру показали ситуационный центр Дагестана и центр управления регионом в Московской области.

Ранее Шойгу заявлял, что центры координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях откроются во всех регионах России, первый появится в Тульской области. С их помощью Минобороны будет информировать региональные органы власти о военно-политической ситуации.

Шойгу также осмотрел стенды предприятий России, Белоруссии, Армении и Киргизии, где ему представили системы связи, прицелы, торпеды, патроны, мобильные пункты управления, программу для тренировки стрельбы с использованием виртуальной реальности и гражданскую продукцию.

Министр обороны не обошел вниманием и историческую часть выставки, на которой Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан рассказали о вкладе бывших республик СССР в победу в Великой Отечественной войне. На исторической части присутствовали и российские регионы. Шойгу обошел стенды Тувы, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ненецкого автономного округа.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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