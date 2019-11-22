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Спор вокруг Курил

Лавров считает, что РФ и Японии необходимо вывести отношения на качественно новый уровень

Министр иностранных дел России заявил, что при хороших отношениях любые проблемы будут решаться гораздо легче

НАГОЯ /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Москва и Токио должны сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, который позволит решить разногласия. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

"Самое главное сейчас - наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую", - сказал Лавров.

"В условиях качественно продвинутых отношений любые проблемы будет решать гораздо легче. Готов очень тесно сотрудничать с вами, со всей вашей командой для того, чтобы продвигаться в этом направлении. Поговорим об этом сегодня и более подробно поговорим в Москве", - добавил министр.

Как отметил глава МИД РФ, Москва искренне хочет решить все разногласия с Токио, включая вопрос о мирном договоре.

После встречи Лавров и Мотэги примут участие в рабочем ужине вместе с коллегами из других стран "Большой двадцатки".

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил ТАСС, что РФ и Япония сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров. По его словам, Мотэги посетит с первым визитом Россию, скорее всего, во второй половине декабря.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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