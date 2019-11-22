Москалькова работает с Козаком и Сурковым над возвращением россиян из украинских тюрем

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аппарат Уполномоченного по правам человека РФ в ежедневном режиме работает со специальными службами, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и помощником президента России Владиславом Сурковым над возвращением россиян из мест заключения на Украине. Об этом в пятницу сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном защите прав соотечественников за рубежом.

"Сегодня на Украине остается в местах лишения свободы большое количество наших граждан, и мы каждый день работаем со спецслужбами, с Козаком, Сурковым, [полпредом РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис] Грызловым для того, чтобы можно было найти возможности возвращения их на родину", - сказала Москалькова.

По ее словам, у аппарата омбудсмена выстроены отношения с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. "И вот эти возможности дают нам надежду повысить уровень гарантий и осуществления мер по возвращению наших граждан из-за рубежа", - отметила Москалькова.