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Грызлов: "Единой России" для победы на выборах в Думу необходимо серьезное обновление

Председатель высшего совета партии добавил, что предстоящие выборы в Госдуму будут иметь очень мощное региональное измерение

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил, что для победы на выборах в Госдуму в 2021 году необходимо серьезное обновление партии и развитие всех направлений ее работы.

"Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в Госдуму в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления работы, кроме предвыборной агитации. Чтобы обеспечить парламентское большинство, необходимо очень серьезное обновление", - сказал Грызлов в ходе расширенного заседания экспертного совета партии в пятницу.

По его словам, в командной работе "были сбои, которые стали причиной трудностей и проблем как на выборах, так и в процессе реализации нацпроектов".

"Надо усиливать диалог и совместную работу партии с общественными силами и профессиональными сообществами. Развивать новые подходы, новые инструменты такой работы. Вторая позиция - никогда не забывать национальных целей. Многие проблемы в реализации нацпроектов связаны именно с этим", - подчеркнул Грызлов.

Он отметил, что предстоящие выборы в Госдуму будут иметь "очень мощное региональное измерение". "Нужно вывести на принципиально новый уровень изучение ситуации в регионах, изучение тех проблем, острых вопросов, которые волнуют жителей этих конкретных территорий. Обстановка такова, что типовые, стандартные решения становятся все менее эффективными", - добавил председатель высшего совета партии.

По его мнению, партии необходимо привлекать дополнительные кадровые резервы. "Нужно подумать о привлечении к партийной работе новых людей, активных людей, лидеров общественного мнения, на которых мы можем опереться в предвыборных кампаниях и региональной работе в целом. Не исключаю, что кто-то из молодых людей наряду с опытными политиками сможет доказать свое право быть кандидатом на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия", - заключил Грызлов.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссия"Единая Россия"
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