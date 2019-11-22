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Матвиенко: система мониторинга выборов Межпарламентской ассамблеи СНГ покруче, чем в ОБСЕ

Председатель Совфеда заявила, что очень многое было сделано по сближению и гармонизации законодательств, а также по созданию единого правового поля во всех направлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Мониторинг выборов в различных странах, который проводят эксперты Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, налажен лучше, чем аналогичная работа в структуре ОБСЕ. Такое мнение высказала в пятницу председатель Совфеда, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко на пресс-конференции после заседания ассамблеи в Санкт-Петербурге.

"Мы сделали очень многое по сближению, гармонизации законодательств, созданию единого правового поля во всех направлениях, мы разработали более 500 модельных законов, которые активно используются в практической работе парламентов СНГ. Мы отладили систему мониторинга выборных кампаний покруче даже, чем в ОБСЕ. Делаем это на профессиональной, объективной, неангажированной основе", - сказала она, подводя итоги юбилейного 50-го заседания.

Миссия СНГ регулярно участвует в мониторинге выборов в разных странах, отчеты готовят эксперты МПА СНГ при содействии Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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