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В МИД РФ обсудили с новым представителем Мальтийского ордена двусторонние отношения

На встрече в российском дипведомстве Аймоне ди Савойя Аоста вручил замминистру иностранных дел России Александру Грушко копии верительных грамот

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и новый представитель суверенного Мальтийского ордена Аймоне ди Савойя Аоста обсудили в пятницу динамику развития двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

На встрече ди Савойя Аоста вручил российскому дипломату копии верительных грамот. "Была отмечена поступательная динамика развития двусторонних отношений, строящихся на уникальном историческом опыте и взаимном интересе к сотрудничеству по целому ряду вопросов современной международной повестки", - информировали в дипведомстве.

Основанный в Иерусалиме в XI веке Мальтийский орден приобрел значимость после того, как в 1113 году Папа Римский Пасхалий II признал это монашеское братство в качестве духовно-рыцарского ордена. На сегодняшний день в него входят 13,5 тыс. рыцарей. Основной деятельностью Мальтийского ордена остается благотворительность в области оказания медицинской и гуманитарной помощи.

Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения с более чем 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций.

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РоссияМальта
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