Глава Чехова Кононова ушла в отставку

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава городского округа Чехов Московской области Марина Кононова покинула пост руководителя муниципалитета по собственному желанию, временно исполняющим полномочия главы округа назначена заместитель главы муниципальной администрации Ольга Карпова. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Чехова.

"Причиной сегодняшнего внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению. Единогласным решением временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов был назначен заместитель главы администрации городского округа Чехов Карпова Ольга Сергеевна на период с 14 часов 00 мин. 22 ноября 2019 года до дня избрания в установленном законодательством порядке главы городского округа Чехов", - говорится в сообщении.

Марине Кононовой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей. По информации СК РФ, в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. СК РФ ходатайствует о домашнем аресте Кононовой по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.