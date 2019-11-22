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Комитет Думы по международным делам не планирует принимать Бутину на работу

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил уверенность, что квалификация Марии Бутиной не даст ей остаться без работы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аппарат комитета Госдумы по международным делам сейчас не планирует принимать на работу Марию Бутину, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Это вопрос к Марии Валерьевне. Могу сказать, что пока подобных шагов на площадке комитета по международным делам не планируется", - сказал он, выразив уверенность в том, что Бутина - "человек подготовленный и, безусловно, без работы не останется".

"Все мы, вне зависимости от того, кто где трудится, будем находиться в контакте для решения тех важнейших задач, которые были обозначены на сегодняшней встрече (заседание комитета по теме защиты россиян за рубежом - прим. ТАСС)", - резюмировал Слуцкий.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, 26 апреля 2019 года она была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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