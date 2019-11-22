Комитет Думы по международным делам не планирует принимать Бутину на работу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аппарат комитета Госдумы по международным делам сейчас не планирует принимать на работу Марию Бутину, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Это вопрос к Марии Валерьевне. Могу сказать, что пока подобных шагов на площадке комитета по международным делам не планируется", - сказал он, выразив уверенность в том, что Бутина - "человек подготовленный и, безусловно, без работы не останется".

"Все мы, вне зависимости от того, кто где трудится, будем находиться в контакте для решения тех важнейших задач, которые были обозначены на сегодняшней встрече (заседание комитета по теме защиты россиян за рубежом - прим. ТАСС)", - резюмировал Слуцкий.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, 26 апреля 2019 года она была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.