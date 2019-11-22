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Медведев обсудит с Кадыровым вопрос об избыточных блокпостах в Чечне

Вопрос о блокпостах ранее поднял представитель единороссов из Чечни

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудит вопрос об избыточном количестве блокпостов в этой республике.

Вопрос о блокпостах поднял представитель единороссов из Чечни на встрече председателя партии с активом местных и первичных отделений.

"Что касается постов - есть эта проблема. Мы стараемся двигаться в этом направлении, может быть, не так быстро, как хотелось бы жителям региона в целом и Чеченской республики, и Дагестана, и некоторых других республик, но мы двигаемся в этом направлении. Завтра я встречаюсь с руководителем республики, мы с Рамзаном Ахматовичем поговорим об этом", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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