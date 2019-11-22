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Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана орден Дружбы

Президент назвал Мехрибан Алиеву настоящим другом России

НОВО-ОГАРЕВРО, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим", - сказал президент России, вручая Алиевой награду в пятницу в резиденции в Ново-Огарево.

Российский лидер назвал первого вице-президента Азербайджана "настоящим другом России" и подчеркнул, что само название ордена отражает то, что Алиева делает в отношении российско-азербайджанских связей.

Алиева назвала большой честью для себя вручение ей высокой государственной награды РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиева, Мехрибан Ариф гызы
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