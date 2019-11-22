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Путин благодарен руководству Азербайджана за популяризацию в своей стране русского языка

Президент России отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге.

"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге", - сказал он на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В ходе встречи глава российского государства также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране. "Не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали, в особенности это касается наших гуманитарных связей и отношение в Азербайджане к русскому языку", - пояснил Путин. По его словам, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне".

В связи с этим глава государства отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе. "Мы это очень высоко ценим, потому что это - та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне", - сказал Путин.

Приглашение Путину посетить Азербайджан

В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере. "Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись", - ответила на это Алиева.

Путин также отметил, что Алиева впервые посетила Россию в статусе первого вице-президента Азербайджана.

Глава государства также отметил, что в субботу Алиева вместе с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко откроет десятый межрегиональный форум. "Считаю, что это чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов", - сказал Путин.

В ходе беседы Алиева поблагодарила Путина за приглашение посетить Россию. "Очень рада быть здесь, в Москве. Москва для меня - близкий и дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз", - сказала она. Кроме того, Алиева передала Путину приветствие от его азербайджанского коллеги. "Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время", - добавила Алиева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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