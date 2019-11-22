Почетное консульство России открылось в греческом городе Александруполис

АФИНЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Почетное консульство России открылось в городе Александруполис на северо-востоке Греции. Торжественная церемония его освящения и открытия состоялась в пятницу при участии посла России в Греции Андрея Маслова, почетного консула РФ в Александруполисе Константиноса Палакидиса, российских дипломатов и представителей местных властей и общественности.

Греческий предприниматель и благотворитель Константинос Палакидис назначен почетным консулом РФ в Восточной Македонии и Фракии с канцелярией в городе Александруполис. 20 сентября 2019 года ему были вручены консульский патент МИД России и экзекватура МИД Греции.

Палакидис является управляющим директором и совладельцем компании "Фраки Паллас", которой принадлежит пятизвездочный гостинично-конгрессный комплекс Александруполиса Ramada Plaza Thraki. Как подчеркивают в посольстве РФ, это уважаемый в регионе предприниматель, известный благотворительной деятельностью. Палакидис выступает за развитие взаимовыгодных связей между Россией и Грецией, способствует увековечиванию памяти об историческом присутствии русских в Александруполисе и в регионе Восточной Македонии и Фракии.

Выступивший на торжественной церемонии посол Андрей Маслов назвал открытие почетного консульства в Александруполисе событием особой важности и символизма. "Спустя почти столетие Россия вновь открывает свое консульство, на этот раз почетное, в Александруполисе, с которым Россия связана историческими связями", - сказал посол.

Александруполис - один из самых молодых городов Греции, который тем не менее стоит на руинах города Сале, основанного выходцами из Самофракии, о чем упоминал в своих трудах древнегреческий историк Геродот. В 1876 году рыбаки из окрестных сел основали здесь небольшое село Дедеагач, которое постепенно разрасталось. Дедеагач был занят русской армией в 1877 году во время Русско-турецкой войны. Русскими инженерами-градостроителями был разработан план благоустройства города. Были спроектированы и построены широкие улицы, дающие войскам свободу передвижения. С участием русских инженеров был построен Дедеагачский маяк. С 1892 года в Дедеагаче действовало вице-консульство Российской империи. Консул был отозван в 1916 году.

До сих пор в Греции действовали пять почетных консульств России - на острове Крит и Додеканесских островах, на острове Корфу и Ионических островах, в городах Патры, Ламия и Нафплион. Шестым стало Почетное консульство России в Восточной Македонии и Фракии с канцелярией в Александруполисе.