{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зампостпреда России при ООН призвал не откладывать борьбу с террористами в Йемене

Вооруженное противостояние способствует дальнейшему укреплению позиций террористических группировок, отметил Дмитрий Полянский

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Политические силы в Йемене должны уже сейчас объединить усилия для борьбы с терроризмом, не откладывая это важное дело "на потом". Об этом заявил в пятницу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза по Йемену.

"Вынуждены констатировать, что вооруженное противостояние в Йеменской Республике способствует дальнейшему укреплению там позиций террористических группировок", - отметил он.

"Основываясь на сирийском опыте, знаем, что бороться с боевиками нужно сейчас, не откладывая это дело на потом, - подчеркнул Полянский. - Чем раньше все йеменские партии объединят свои усилия по противодействию угрозе терроризма, тем меньше будет у радикалов шансов удержать занятые ими позиции".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
Йемен
Реклама на ТАСС
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Также в числе кандидатов на пост президента был Борис Немцов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС