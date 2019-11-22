Зампостпреда России при ООН призвал не откладывать борьбу с террористами в Йемене

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Политические силы в Йемене должны уже сейчас объединить усилия для борьбы с терроризмом, не откладывая это важное дело "на потом". Об этом заявил в пятницу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза по Йемену.

"Вынуждены констатировать, что вооруженное противостояние в Йеменской Республике способствует дальнейшему укреплению там позиций террористических группировок", - отметил он.

"Основываясь на сирийском опыте, знаем, что бороться с боевиками нужно сейчас, не откладывая это дело на потом, - подчеркнул Полянский. - Чем раньше все йеменские партии объединят свои усилия по противодействию угрозе терроризма, тем меньше будет у радикалов шансов удержать занятые ими позиции".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.