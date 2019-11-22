Посол России в Боливии встретился с и.о. президента страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 ноября. /ТАСС/. Посол России в Боливии Владимир Спринчан в пятницу принял участие во встрече и.о. президента республики Жанин Аньес с представителями иностранного дипкорпуса.

"Встреча с президентом была протокольная. Это первая встреча со всем дипкорпусом, поэтому мой подход к ней состоял из двух фраз: "Я посол Российской Федерации. Приятно познакомиться", - сообщил дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС. Он также подчеркнул, что в своем приветствии не говорил о поддержке временного руководства южноамериканского государства.

"Мы желаем Боливии быстрее пройти через эти непростые времена с тем, чтобы налаживалась жизнь, восстанавливалась экономика, развивались наши [совместные] проекты", - сказал посол. Спринчан отметил настрой России на реализацию с Боливией соглашений "в интересах народов обеих стран".

На прошлой неделе замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос признания или непризнания Москвой Жанин Аньес в качестве руководителя Боливии не ставится. Тем не менее, по его словам, "понятно, что именно госпожа Аньес будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре, в стране начались акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. 12 ноября Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище. В этот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента.