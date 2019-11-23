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Выход США и России из ДРСМД

Лавров: на встрече "двадцатки" в Японии не обсуждались вопросы о гонке вооружений

Министр иностранных дел РФ сообщил, что эта тема является приоритетной прежде всего в диалоге Москвы и Вашингтона в связи с планами США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Повестка совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20), которое проходит в японском городе Нагоя, не включает обсуждение вопросов международной безопасности, связанных с гонкой вооружений. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

"Это, собственно, не повестка дня "двадцатки". Хотя страна-организатор может любые вопросы в повестку дня предлагать, имею в виду для целей и встреч министров иностранных дел. В этом году на повестке дня Группы двадцати этих вопросов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров добавил, что эта тема является приоритетной прежде всего в диалоге Москвы и Вашингтона в связи с планами США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Эти вопросы являются главными, прежде всего в диалоге с Соединенными Штатами, но также в нашем диалоге с европейцами, со странами Тихоокеанского региона, особенно учитывая намерения Соединенных Штатов, когда они развалили договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД - прим. ТАСС), размещать эти ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем они прямо заявили", - продолжил глава российского МИД.

"Хотя наши японские коллеги и коллеги из Республики Корея говорят, что у них нет таких намерений и к ним таких обращений не поступало, но американцы об этом вслух говорят, поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами, как говорится", - добавил Лавров.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Нагое 22-23 ноября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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