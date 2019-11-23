Источник: президент "Ростелекома" возглавит рабочую группу генсовета "Единой России"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский возглавит рабочую группу генсовета "Единой России" по повышению удобства взаимодействия с партией. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в "Единой России".

Он напомнил, что на проходящем в субботу 19-м съезде единороссов в составе генсовета партии будут созданы шесть рабочих групп.

"Президент "Ростелекома" Осеевский возглавит рабочую группу генсовета по повышению удобства взаимодействия с партией", - проинформировал собеседник агентства.

Кроме того, по его данным, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавит "рабочую группу по реализации национальных проектов", а председатель Мосгордумы Алексей Шапошников - группу "по кадровой политике".

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.