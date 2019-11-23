В Москве проходит съезд "Единой России", на котором обсуждают электоральные вопросы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Очередной, 19-й, съезд "Единой России", посвященный обсуждению электоральных вопросов, открылся в Москве.

В партийном форуме, проходящем на ВДНХ, принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Как ожидается, на съезде будет фактически дан старт подготовке к федеральным парламентским выборам.

Съезд начался с совместного заседания руководящих партийных органов - высшего и генерального советов. Затем состоится пленарное заседание, на котором выступят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Кроме того, на съезде будет объявлено о создании шести рабочих групп в составе генсовета партии, представлен новый формат работы общественных приемных "Единой России", создан партийный правозащитный центр. В программе съезда также проведение ежегодной ротации высшего и генерального советов.