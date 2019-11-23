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XIX съезд "Единой России"

Президент Ростелекома и врио главы Севастополя стали членами "Единой России"

Им вручили партийные билеты перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ряд политиков и общественных деятелей стали членами "Единой России", партбилеты им были вручены в субботу перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии в рамках 19-го съезда единороссов.

"Хотел напомнить всем про [единый день голосования] 8 сентября, когда наши коллеги продемонстрировали хорошую работу, а граждане нашей страны поддержали целый ряд наших кандидатов. Среди них есть члены партии "Единая Россия" и беспартийные", - заявил в начале заседания председатель"Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он проинформировал, что "главы регионов, возглавившие в этом году и в предыдущие годы списки [партии на выборах] приняли решение о том, чтобы работать и дальше внутри партии". "Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить с вступлением в ряды "Единой России" и, пользуясь этой возможностью, вручить им партийные билеты", - сказал Медведев.

Он назвал традицию вручения партбилетов на съездах "древней, уходящей еще в советский период". "Но ничего плохого в ней нет", - добавил председатель единороссов.

Партийные билеты получили, в частности, губернаторы Мурманской и Брянской областей Андрей Чибис и Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Также членом "Единой России" стал президент Ростелекома Михаил Осеевский, который, по данным источника ТАСС в "Единой России", возглавит рабочую группу по повышению удобства взаимодействия с партией, которая будет создана в генсовете единороссов.

Теги
РоссияСевастопольXIX съезд "Единой России"
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