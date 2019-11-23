Одна из рабочих групп генсовета "Единой России" поддержит гражданских активистов и НКО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отдельная рабочая группа генсовета "Единой России" займется оказанием поддержки структурам гражданского общества и некоммерческим организациям (НКО). Об этом журналистам в субботу на площадке съезда партии сообщил депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский.

"Это уже мое направление - гражданское общество, общественные организации, НКО. Я координирую центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников "Единой России". У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим центром социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности", - сказал он.

По его словам, создаваемая рабочая группа "как раз будет заниматься еще более широким спектром помощи, взаимодействием с гражданскими активистами, НКО и общественными структурами". "Мне кажется, это очень важная работа, она выделена в отдельное направление не просто так", - заметил Боярский.

"Мы абсолютно открыты для всех, в наших мероприятиях принимают участие самые разные люди, это не всегда окрашенные в партийные цвета собрания, поскольку общественники не всегда преследуют политические цели, для них главное - реализация их основного вида деятельности в зависимости от направления", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с кем готова взаимодействовать группа. "Мы хотим стать им опорой, помощниками, учитывая, что партийный ресурс ведущей политической силы всепроникающий, наши представители есть во всех исполнительных органах власти. Мы таким образом на самом разном уровне можем оказывать им качественную поддержку", - резюмировал Боярский.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.