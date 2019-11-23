Медведев призвал ЕР стать неуязвимой для оппонентов к выборам в Госдуму в 2021 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поставил перед партией задачу хорошо подготовится к выборам в Госдуму в 2021 году.

"В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании Партия "Единая Россия" подошла на пике сил и возможностей", - указал Медведев, выступая на съезде партии.

В качестве одной из главных задач он назвал необходимость "сделать партию неуязвимой для политических оппонентов".

Также, по мнению Медведева, единороссам "сейчас необходимо критически оценить свой опьп:, обновить - и уже это пора делать - программу партии с учетом сегодняшних задач". "Дать простор новым идеям, конечно, новым лицам, новым методам работы", - перечислил то, что предстоит сделать председатель партии. Он особо подчеркнул, что "Единая Россия" должна быть "открытой для каждого человека, которому нужна поддержка".

Председатель партии также предупредил своих соратников, что предстоящая в 2021 году избирательная кампания будет непростой, а цена ошибок - слишком высокой.

"Мы действительно готовимся к непростой кампании на всех уровнях власти. Легко, конечно, не будет, да и не было никогда. Ответственность максимальная. Цена ошибок слишком велика, чтобы себе их можно было позволить", - подчеркнул Медведев, заметив, что времени осталось "не так уж много".

Выборы 2020 года

Премьер считает, что "Единая Россия" должна победить на выборах 2020 года честно, уверенно, безоговорочно.

"Мы действительно вступаем в очень важный период. В 2020 году пройдет Единый день голосования - последняя масштабная избирательная кампания перед выборами в Государственную думу. Наша цель, как и прежде, - выиграть. Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что "важна не победа, а участие". Мы должны быть настроены только на победу", - заявил Медведев, выступая на съезде "Единой России".

Он предупредил: "Мы должны понимать, что часто стратегия наших оппонентов строится не на проработанньк программах - они им зачастую не нужны, - а на агрессивных атаках на "Единую Россию", как это уже было, используются самые разные технологии, подчас грязные". "Мы их не применяем, но объектом несправедливых нападок тоже быть не должны. Надо уметь отвечать, уметь бороться", - подчеркнул Медведев.

Он посоветовал единороссам: "Расширять круг сторонников, привлекать в партию тех, кто хочет помочь своей стране, представителей гражданского общества, некоммерческих организаций". "Мы готовы дать возможность всем - умным, талантливым, толковым - выдвинуться кандидатами от партии", - отметил председатель партии.

Он обратил внимание на тот факт, что "в рядах "Единой России" уже немало новых молодых лиц". "Вместо громких лозунгов они абсолютно правильно делают ставку на проекты адресной поддержки, они все делают с удвоенной энергией молодости, эффективно используют современные технологии, включая цифровые", - констатировал Медведев. Он напомнил, что "по итогам прошедших выборов 122 молодых человека, которые представляли "Единую Россию", стали депутатами законодательных собраний и городских парламентов, более 1300 - муниципальными депутатами. "Такие итоги - не повод для гордости, тем более зазнайства какого-то. Это просто пример для всей партии, как нужно вести избирательную кампанию, чтобы победить, как завоевывать голоса и сердца людей", - уверен председатель партии.

Участие избирателей

Медведев слообщил, что "Единая Россия" при разработке новой партийной программы будет опираться на предложения избирателей, которые будут собираться через опросы и соцсети.

"Считаю, что при ее [программы] разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей, по сути они должны стать полноценными соавторами новой программы, программа должна стать народной", - сказал он. При этом, по мнению Медведева, узнавать мнение людей можно по-разному. Это нужно делать и в ходе личных встреч, они критически важны, и, конечно, через опросы, социальные сети". Он добавил, что общественные приемные также останутся важным инструментом работы.

По словам председателя партии, в ближайшей перспективе предстоит обновить программу. "Жизнь в стране меняется. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы", - подчеркнул он.

Медведев напомнил, что в следующем году членам партии предстоит усилить работу по укрупнению партийных проектов, которые разрослись и зачастую дублируют друг друга. Он предложил объединить их по пяти главным направлениям - здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды.

Выбор избирателей

Премьер подчеркнул, что "Единая Россия" должна подойти к выборам в 2021 году максимально подготовленной, чтобы у избирателей не осталось сомнений в ее правоте.

"К 2021 году мы должны подойти такими, чтобы у избирателей не осталось ни малейших сомнений в нашей правоте, в правоте того дела, которым мы занимаемся", - подчеркнул председатель партии.

Он также заметил, что "жизнь партий измеряется предвыборными циклами, сроками парламентских выборов, иных выборов". "Но людям-то ведь нужен совсем другой календарь. В котором каждый день приближает их к той жизни, о которой они мечтают. К будущему, в котором они уверены и которое мы можем и должны им обеспечить", - указал Медведев.

"Это и есть наша главная цель", - заключил он.