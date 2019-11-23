Медведев проголосовал на выборах нового состава генсовета "Единой России"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал в субботу на выборах нового состава генерального совета партии. Тайное голосование по этому вопросу проходит на партийном съезде в Москве.

Для этой процедуры было задействовано 28 терминалов.

В съезде "Единой России", который проходит на ВДНХ, принимают участие около 2 тыс. человек. Он носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.