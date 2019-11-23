{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XIX съезд "Единой России"

Медведев проголосовал на выборах нового состава генсовета "Единой России"

Для тайного голосования задействованы 28 терминалов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал в субботу на выборах нового состава генерального совета партии. Тайное голосование по этому вопросу проходит на партийном съезде в Москве.

Для этой процедуры было задействовано 28 терминалов.

В съезде "Единой России", который проходит на ВДНХ, принимают участие около 2 тыс. человек. Он носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичXIX съезд "Единой России"
Реклама на ТАСС
XIX съезд "Единой России"
Медведев: рабочие группы генсовета единороссов будут способствовать эффективности партии
Деятельность групп будет охватывать "все направления партийной работы", считает премьер-министр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС