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XIX съезд "Единой России"

Медведев надеется, что решения съезда ЕР помогут создать "сильную, могущественную страну"

Премьер-министр уверен, что смог достаточно четко в своем докладе изложить эту позицию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что решения ХIХ съезда возглавляемой им партии помогут создать "сильную, могущественную страну".

"Я уверен, что те решения, которые мы с вами сегодня приняли, в конечном счете будут нас более плотно продвигать к достижению самой главной цели - к тому, чтобы мы с вами вместе создавали новую, сильную, могущественную страну, страну, комфортную для наших граждан, страну, в которой интересно жить, в которой решены все важнейшие задачи современной жизни", - сказал Медведев, закрывая работу съезда.

Он высказал уверенность в том, что смог достаточно четко в своем докладе изложить эту позицию.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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