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XIX съезд "Единой России"

"Единая Россия" более чем на треть обновила свой генеральный совет

Из действующего состава генсовета вывели 58 человек

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию генерального совета - постоянно действующего коллегиального руководящего органа партии. Голосование проводилось в закрытом режиме.

По уставу единороссов, в генсовет входит не более 170 членов партии, ежегодно его состав должен обновляться не менее чем на 15%. В ходе кадровой ротации на 19-м съезде партии в субботу состав генсовета поменялся почти на 35%. Согласно имеющимся у ТАСС материалам, из действующего состава генсовета выведено 58 человек, введено - 59. Численность генсовета после изменений составила 170 человек.

В частности, в состав генсовета введены губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Башкортостана Радий Хабиров, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, сенаторы Ростислав Гольдштейн и Сергей Горняков, депутаты Госдумы Александр Карелин, Александр Авдеев, Виктор Игнатов, Михаил Старшинов, Владимир Афонский, Даниил Бессарабов, президент Ростелекома Михаил Осеевский и заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов.

Из состава генсовета были выведены в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Денис Давыдов, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Виктор Кидяев, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, депутаты Госдумы Сергей Сопчук, Лидия Антонова, Иван Демченко, Виктор Дзюба, Сергей Петров, Дмитрий Пирог, Михаил Романов, Ирина Роднина и Николай Токарчук.

На предыдущем съезде в декабре 2018 года генсовет партии был обновлен на 40%.

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РоссияXIX съезд "Единой России"
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