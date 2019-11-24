Совфед обсудит законы о бюджете на 2020 год и о признании физлиц иноагентами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обсудит законы о федеральном бюджете РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, о возможности наделять физических лиц статусом иноагентов, а также заслушает доклад министра транспорта РФ Евгения Дитриха о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Первым вопросом в насыщенной повестке пленарного заседания СФ значится закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. С докладами по этому вопросу выступят первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти - до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и национальную безопасность. Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно, прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Как отмечается в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов. Общий объем финансирования на реализацию 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020-2022 годах составит 6,9 трлн рублей.

Сенаторы подчеркивают, что реализация национальных проектов выявила ряд недостатков, создающих определенную опасность недостижения поставленных целей. "Очень важно обеспечить своевременное финансирование всех национальных проектов. Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели, на 1 октября 2019 года составил менее 50%. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков", - говорится в заключении.

Межбюджетные трансферты и помощь регионам

Наиболее существенные изменения в рамках рассмотрения законопроекта во втором чтении коснулись межбюджетных трансфертов. В результате работы трехсторонней комиссии впервые предусматривается на 2020 год утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217.

Кроме того, как отмечают в комитете, важной поправкой является продление до 2029 года реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам. Установлено, что до 2024 года они могут погашать долги в размере 5% суммы задолженности ежегодно, до 2029 года - равными долями от остатка сумм задолженности при условии направления высвободившихся средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках новых инвестиционных проектов.

Кроме того, будет предоставлена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета для решения наиболее актуальных социальных и экономических вопросов (для доведения предельного уровня софинансирования расходных обязательств до 99%) по 10 субъектам РФ с низким уровнем социально-экономического развития.

Закон об иноагентах

Также в понедельник сенаторы намерены обсудить резонансный закон, позволяющий наделять физических лиц статусом иноагентов. Он был инициирован в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Госдума приняла закон 21 ноября.

В настоящее время СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, а также им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать иноагентами физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. Согласно закону, к иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России".

О предустановке российского софта и дронах

В повестку заседания включен вопрос о необходимости предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Закон определяет, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, его принятие "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий". В случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Также сенаторы рассмотрят закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать полеты беспилотников-нарушителей.

В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получат право пресекать полеты дронов-нарушителей "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов", говорится в сопроводительных материалах к закону. Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями указанных ведомств.

Как отмечают разработчики, закон направлен на обеспечение общественной безопасности, в первую очередь, на защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения культурно-массовых и публичных мероприятий, а именно концертов, фестивалей, футбольных матчей и т. д. Он также призван защитить критически важные объекты, такие как электростанции, химические предприятия и объекты транспортной инфраструктуры (морские порты, железнодорожные вокзалы, магистрали) от противоправного использования беспилотных воздушных судов.

"Правительственный час" и час субъекта

В рамках "правительственного часа" выступит в понедельник министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который расскажет о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В ходе другой традиционной рубрики Совета Федерации - "Час субъекта РФ" - перед сенаторами выступят глава Удмуртской республики Александр Бречалов и председатель республиканского Государственного совета Алексей Прасолов.

Кроме того, как ожидается, парламентарии обсудят проект заявления о солидарности с народом Кубы и перспективах развития российско-кубинских отношений, в котором сенаторы намерены в очередной раз принципиально осудить продолжающиеся односторонние американские санкции, наносящие экономический ущерб Кубе. Это заявление планируется направить в парламенты разных стран.

Также члены Совета Федерации обсудят изменения в законодательство РФ в части уточнения порядка распространения и доступа к информации, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, изменения порядка тестирования адвокатов и введения для них "гонорара успеха", а также регламентации порядка наделения полномочиями нового члена Совета Федерации в случае досрочного прекращения полномочий представителем региона.

В повестке дня также значится закон, который вновь замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. В частности, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, "учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия".

Также будут рассмотрены поправки в законодательство, разрешающие использование нацистской символики в просветительских целях при условии осуждения нацизма, наделяющие подразделения транспортной безопасности правом на применение электрошокеров, а также дающие проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (1-4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.