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Главы МИД России и Непала обсудят в Москве экономический диалог и туризм

Стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Непала Сергей Лавров и Прадип Кумар Гьявали в понедельник проведут переговоры в российской столице, на которых рассмотрят способы укрепления отношений Москвы и Катманду. Предыдущий официальный визит главы непальского внешнеполитического ведомства в Россию состоялся в 2005 году.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, включая углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, в частности в сфере туризма, а также совершенствование двусторонней договорно-правовой базы", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При обсуждении международной и региональной повесток дня стороны намерены уделить особое внимание углублению взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН и ее специализированных учреждениях.

Политические контакты

Дипломатические отношения между СССР и Непалом были установлены 20 июля 1956 года. Между Москвой и Катманду поддерживается политический диалог, в том числе на высшем уровне, осуществляются контакты представителей ведомств и парламентов. Ведется взаимодействие в ООН, ее специализированных учреждениях и других многосторонних структурах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, в которой Непал имеет статус партнера по диалогу. С 1995 года между странами функционирует механизм межмидовских консультаций, их предыдущий раунд прошел в Катманду в апреле 2018 года.

В октября 2019 года непальская делегация посетила форум "Российская энергетическая неделя" в Москве. В июне непальскую столицу посетили представители Совета Федерации, в июле депутаты из Непала участвовали в форуме "Развитие парламентаризма", организованном в российской столице по инициативе Госдумы.

Экономическое взаимодействие

Сотрудничество в торгово-экономической сфере между РФ и Непалом осуществляется с 1960-х годов, когда в Непале при содействии СССР был построен ряд промышленных и инфраструктурных объектов, включая ГЭС "Панаути", несколько фабрик, автодороги и больницу.

Объем двусторонней торговли пока невелик. В 2018 году он составил $9,1 млн (российский экспорт - $7 млн, импорт - $2,1 млн).

По итогам первого полугодия 2019 года рост российско-непальского товарооборота составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из России в Непал поставляются главным образом продовольственные товары. Из Непала ввозятся чай, ковры, кожевенное сырье.

Гуманитарная сфера

Непал пользуется популярностью у российских туристов. В 2018 году страну в туристических целях посетили 11 тыс. россиян. В ноябре 2014 года с успехом прошли Дни российской культуры в Непале.

Продолжается практика ежегодного выделения квоты для обучения граждан Непала в российских вузах за счет федерального бюджета. На 2019-2020 учебный год непальской стороне выделено 14 стипендий.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве в преддверии визита главы непальского МИД, убедительным подтверждением прочности уз дружбы народов двух стран стали события 2015 года, когда в Непале произошло разрушительное землетрясение. Россия тогда направила в зону стихийного бедствия сводный отряд спасателей и медиков в составе около ста человек, а также вошла в число соавторов принятой в мае 2015 году резолюции 69-й сессии Генассамблеи ООН об оказании Непалу срочной помощи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНепалРоссия
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