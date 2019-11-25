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В российском фонде просят Госдуму доработать закон об оскорблении госсимволов

Как сообщил глава "Фонда защиты национальных ценностей" Александр Малькевич, организация столкнулась с несовершенством законодательной базы в этой сфере

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская некоммерческая организация "Фонд защиты национальных ценностей" направит депутатам Госдумы предложения по доработке закона об оскорблении госсимволов и госинститутов. Об этом в четверг сообщил глава фонда Александр Малькевич.

"С момента принятия закона Фонд защиты национальных ценностей ведет соответствующий мониторинг материалов, созданных путем надругательства над гербом, флагом и прочими формами, воплощающими государственность РФ. Мы сформировали базу данных со ссылками на публикации в соцсетях, содержащие признаки оскорбления госсимволов. В правоохранительные органы было направлено 675 заявлений", - написал Малькевич в своем канале в Telegram.

По его словам, при этом фонд столкнулся с несовершенством законодательной базы. "Роскомнадзор не может самостоятельно блокировать подобные публикации в интернете, ведомство имеет право действовать лишь на основании представления, подписанного генеральным прокурором или его заместителем. И процесс этот, как выяснилось, очень долгий", - уточнил глава фонда.

Он напомнил, что в сентябре сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга по результатам экспертизы материалов фонда направили проект представления о блокировке Роскомнадзором 118 ссылок на публикации в соцсетях, содержащих признаки оскорбления госсимволов России. "Прошло более 50 дней, но лишь один материал был заблокирован. И ограничение доступа к этой публикации было установлено не на основании представления Генпрокуратуры, а по принятому ранее решению суда", - отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что "представление о блокировке все еще находится на стадии подготовки, а запрещенный контент - в открытом доступе". "Именно поэтому мы считаем, что закон о борьбе с оскорблением государственных символов нуждается в полноценной, но оперативной доработке. И такие предложения фонд готов предоставить в Госдуму <...> Роскомнадзор должен иметь право на досудебную блокировку подобных ресурсов, кто не согласен - пусть идут в суд", - заключил глава фонда.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

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Россия
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