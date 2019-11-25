Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Хабаровского края Приятнова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова с 31 октября.

21 ноября глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко на заседании комитета сообщил, что Приятнов сам решил досрочно сложить полномочия по личным обстоятельствам. Ранее председатель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр сообщил журналистам, что Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

Приятнов был избран депутатом думы в сентябре 2019 года, представляет ЛДПР. Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала его сенатором от заксобрания региона. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Кроме того, в понедельник сенаторы приняли решение о включении в состав комитета Совфеда по соцполитике нового сенатора от парламента Чечни, бывшего министра труда и соцразвития республики Мохмада Ахмадова. Он сменил на этом посту Зияда Сабсаби, который досрочно сложил свои полномочия в начале ноября 2019 года.

В состав комитета палаты по международным делам вошел бывший гендиректор АО "Каменскволокно Владимир Лакунин, он представляет в Совете Федерации Ростовскую область вместо умершего в октябре Евгения Бушмина.

В новость были внесены изменения (10:38 мск) - добавлены подробности.