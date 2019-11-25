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Кризис в Сирии
Обновлено 

МИД РФ: Конституционный комитет Сирии будет работать, несмотря на попытки ему помешать

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что "комитет должен работать конструктивно"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Обострение ситуации на северо-востоке Сирии не помешает работе малой группы Конституционного комитета, которая начинается сегодня в Женеве. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Надеюсь, что ничего не помешает работе комитета, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Комитет должен работать конструктивно, и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться, несмотря на попытки определенных сил создать какие-то проблемы".

По словам Богданова, Москва рассчитывает, что коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которой составляют курды, как можно быстрее присоединится к правительственным войскам.

"Чем быстрее, тем лучше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Богданов подчеркнул, что Москва продолжит содействовать диалогу между курдами и Дамаском. "У нас контакты со всеми сторонами, заинтересованными в мирном урегулировании на базе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии", - отметил он.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил Леонидович
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