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Глава МИД Непала отметил важную роль России на международной арене

Прадип Кумар Гьявали отдельно отметил роль президента РФ Владимира Путина
Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия является незаменимым участником мировых процессов и играет важную роль на международной арене в поддержании мира. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"РФ и лично президент России Владимир Путин продолжают играть важную роль на международной арене, несмотря на серьезные вызовы. Отвечать на них России помогает ее значительный опыт в международной политике, - сказал он. - Россия является незаменимым участником мировых процессов и играет ведущую роль в поддержании мира".

Предыдущий официальный визит главы непальского внешнеполитического ведомства в РФ состоялся в 2005 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичНепалРоссия
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