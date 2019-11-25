Экс-посол: успех саммита в Париже может запустить процесс отмены санкций Запада против РФ

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Позитивные результаты саммита в нормандском формате, который пройдет в Париже 9 декабря, будут способствовать началу поэтапной отмены санкций, введенных Евросоюзом против России. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Французской Республики в России Жан де Глиниасти.

"В случае позитивных результатов саммита в Париже мы, безусловно, вступим в цикл отмены санкций", - считает он. По мнению дипломата, отмена санкций будет, скорее всего, поэтапной. Таким образом, пояснил он, это позволит запустить сам процесс еще до полного выполнения Минских соглашений.

"Возобновление встреч на высшем уровне в нормандском формате уже важно само по себе", - считает де Глиниасти. "Не исключено, что итоговое заявление саммита может быть согласовано еще до его проведения, - полагает он. - Такой документ может послужить ускорению процесса".

Де Глиниасти не исключил, что проведение парижского саммита может стать также этапом "формирования новой архитектуры доверия и безопасности в Европе". Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к ее созданию, выступая в августе на совещании послов республики. При этом он подчеркнул, что построить такую архитектуру в Европе невозможно без России.

"Парижская встреча могла бы стать первым шагом в этом деле", - заметил Глиниасти.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Первая встреча в нормандском формате прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.