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Матвиенко считает взвешенным решением закон о признании граждан иноагентами

Глава Совфеда отметила, что в большинстве цивилизованных стран существуют такие же инструменты, "которые очень активно используются против" российских СМИ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает взвешенным и соответствующим международной практике решение принять закон о признании физических лиц иноагентами. СФ одобрил этот документ на заседании в понедельник.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что это взвешенное решение в соответствии с международной практикой. И все те, кому перечислят иностранное финансирование, организации или гражданину, если они его не примут, если они возвратят его обратно, они, естественно, не подпадают под этот закон", - сказала Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что в большинстве цивилизованных стран существуют такие же инструменты, "которые очень активно используются против" российских СМИ. "Приняв этот закон, мы сможем реализовывать зеркальные меры в ответ на действия, которые применяются по отношению к нашим СМИ", - сказала спикер Совфеда.

"Мы должны иметь адекватные инструменты, которые позволяли бы нам защищать наши интересы", - добавила Матвиенко.

Отвечая на вопрос о возможных перегибах в правоприменительной практике, председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что парламентарии, "конечно же, не заинтересованы принимать закон, который может привести к перегибам". "Мы за то, чтобы это был инструмент, соразмерный тем новым явлениям и вызовам, которые имеют место быть", - сказала она.

Согласно закону, иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Кроме того, согласно документу, для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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