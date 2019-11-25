Лавров и первый замглавы МИД КНР дали высокую оценку состоянию стратегического партнерства

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн на встрече в понедельник высоко оценили динамику развития двустороннего стратегического партнерства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была дана высокая оценка текущего состояния и динамики развития российско-китайского стратегического партнерства, обсуждены вопросы практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, - указали в министерстве. - Подчеркивалась важность дальнейшего наращивания координации, в том числе в рамках механизма регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран".

Как информировали в российском дипведомстве, китайский дипломат прибыл в Москву для проведения двусторонних консультаций с первым замглавы МИД Владимиром Титовым. Лэ Юйчэн также встретится с заместителями министра иностранных дел Игорем Моргуловым и Андреем Руденко.