Россия призвала США принять дополнительные усилия по уничтожению своих запасов химоружия

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия призывает США принять дополнительные усилия для скорейшего уничтожения своего арсенала химического оружия. Об этом заявил в понедельник замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, возглавляющий российскую делегацию на 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

"Актуальным остается вопрос с полным уничтожением всего объявленного химоружия, поскольку одно государство-участник не до конца выполнило свои обязательства, - сказал он. - Призываем его принять дополнительные усилия, чтобы уничтожить свой арсенал как можно скорее".

Ранее гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас информировал, что в мире по состоянию на 31 октября 2019 года было уничтожено 68,6 тыс. тонн или 97,3% объявленного химического оружия. США, заметил он, уничтожили 25,9 тыс. тонн или 93,3% объявленных запасов, при этом процесс ликвидации в этой стране продолжается.

Россия и США обязаны были ликвидировать свои запасы в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. Изначально предполагалось, что уничтожение завершится не позднее 2007 года, однако затем сроки неоднократно переносились по техническим и финансовым причинам. Россия завершила ликвидацию своих запасов в 2017 году. Пентагон планирует завершить уничтожение своего арсенала в 2023 году.