Коммунистическая партия Кубы и "Справедливая Россия" договорились о сотрудничестве

ГАВАНА, 26 ноября. /ТАСС/. Второй секретарь ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Мачадо Вентура встретился в понедельник с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым, который находится с визитом на острове, передает корреспондент ТАСС.

Представители политических сил выразили взаимное удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами и обсудили вопросы международной повестки дня, в частности ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне. По завершении встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между партиями.

Как сообщил ТАСС руководитель международного департамента центрального аппарата "Справедливой России" Роман Бернацкий, в ходе визита делегации в Гавану запланированы встречи с представителями Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы, посещение Университета информационных наук, Кубинского института дружбы народов, а также Мемориала советского воина-интернационалиста.