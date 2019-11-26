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Brexit

Новый посол России в Великобритании рассказал о позиции Москвы по Brexit

Выход королевства из состава ЕС даст дополнительные возможности, считает Андрей Келин

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Москва видит плюсы и в сохранении членства Великобритании в Евросоюзе, и в выходе страны из состава сообщества. Об этом рассказал во вторник российским журналистам новый посол РФ в Лондоне Андрей Келин, который 22 ноября приступил к исполнению своих обязанностей.

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"В том, что касается Brexit, я не сказал бы, что у нас есть твердая позиция о том, хорошо это или плохо для нас. Если бы Brexit не состоялся и Великобритания осталась в составе Европейского союза - это одна ситуация, и здесь для нас есть свои преимущества, поскольку мы строили бы отношения с Великобританией на основании тех соглашений, которые существуют у нас в рамках Евросоюза, в частности на основании соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Оно довольно старое, но, тем не менее, это платформа, которая существует. Она предсказуема, и мы знали бы, что дальше делать", - сообщил он.

"Есть и внешнеполитический аспект, при котором позиция Великобритании в целом соответствует позиции Евросоюза. И для нас здесь есть много предсказуемого и понятного с точки зрения того, как дальше с этим жить", - добавил дипломат.

Коснувшись сценария, при котором Соединенное Королевство все же покинет ЕС, он отметил: "Brexit дает - в нашем понимании того, как сейчас это происходит, - некоторые дополнительные возможности, которые могут нас интересовать с точки зрения торговли и экономики. Прежде всего, при таком развитии событий падут некоторые старые торговые барьеры, которые были установлены Евросоюзом, и таких барьеров порядка 20. Они мешали и продолжают мешать нашей торговле со странами ЕС: это барьеры, например, по стали, по продукции химического производства, сейчас ЕС вводит надуманные пошлины по хрому и так далее".

"Вопрос заключения нового двустороннего торгового соглашения также в повестке дня. Кроме того, у нас вообще нет никакого соглашения с Великобританией в сфере морского торгового судоходства, у нас есть очень старое авиационное соглашение. У нас нет соглашений в сфере торговли расщепляющимися материалами - там все основано на подходах Евросоюза", - продолжил Келин.

По словам посла, одной из его приоритетных задач на новом посту станет анализ происходящих в Великобритании событий, "чтобы создать новые правильные форматы <...> двусторонних отношений, которые соответствовали бы новым реалиям Соединенного Королевства".

Россия внимательно следит за внутриполитической дискуссией в Великобритании в преддверии досрочных выборов в британский парламент и готова искать точки соприкосновения с любыми силами, которые могут прийти к власти в королевстве, добавил Келин. Одновременно он отверг обвинения некоторых британских политиков в том, что Москва якобы пыталась вмешиваться в демократические процессы в Соединенном Королевстве.

"Мы внимательнейшим образом следим за выступлениями во время партийных съездов и за принимаемыми программами, так как для нас важны те умонастроения, которые сегодня преобладают в ведущих партиях", - отметил посол, комментируя избирательную кампанию к намеченным на 12 декабря досрочным парламентским выборам.

"Но мы ни в коем случае не вмешиваемся в этот процесс и, кто бы ни пришел ко власти, мы будем искать точки соприкосновения, на основании которых можно будет работать над улучшением отношений", - сказал дипломат. "Очень важно, чтобы "российский вопрос" не стал вопросом в политической кампании в Великобритании, как это стало в США. Он не имеет никакого отношения к экономической или политической жизни в этой стране, это совершенно отдельная история. В этом случае можно сказать только одно - есть люди, которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки", - сказал Келин.

В конце октября бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, ранее исключенный из правящей Консервативной партии, обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. Доклад был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней. В ответ на это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил утверждения о том, что Россия в 2016 году могла оказать влияние на исход референдума о Brexit, с мифом о существовании Бермудского треугольника. Джонсон уже несколько раз заявлял, что никаких свидетельств вмешательства РФ в британские выборы нет. Ранее об этом неоднократно говорила и его предшественница Тереза Мэй, возглавлявшая правительство страны с июля 2016 по июль 2019 года.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаКелин, Андрей Владимирович
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