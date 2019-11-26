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В МИД наркотрафик из Афганистана назвали угрозой национальной безопасности России

Как отметил заместитель директора Департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Алексей Рогов, наркотики активно подпитывают международный терроризм

ШАНХАЙ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Афганская наркоугроза относится к числу основных проблем для национальной безопасности России. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель директора Департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Алексей Рогов, участвующий в заседании группы экспертов инициативы "Парижский пакт", которое проходит при содействии секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Афганская наркоугроза относится к числу основных угроз для национальной безопасности России, - сказал Рогов. - Это связано с тем, что наркотики влияют на наше молодое поколение, уродуют, калечат жизни сотен, тысяч людей. Они активно подпитывают международный терроризм, который все выше поднимает голову, в том числе в Афганистане, и сейчас очень внимательно смотрит на территорию государств Центральной Азии".

Дипломат отметил, что сейчас в Афганистане оживляется и активизируется деятельность террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Требуются решительные меры

До России, продолжил дипломат, доходят значительные поставки афганского героина, опия. "Сейчас проявилась новая тенденция - в Афганистане начинают активно производить метамфетамин, это новое поколение наркотической угрозы, в частности, мы наблюдаем это на территории государств бывшего "Золотого треугольника", где идет активный переход на метамфетамин, который дешевле, который более эффективно доставлять до потребителей. Это же происходит на территории Афганистана", - добавил Рогов.

По его словам, в последнее время "увеличивается количество перехватов афганского героина". "Это говорит о том, что наркопоток, наркоэкспансия на нашу территорию не спадает", - констатировал российский представитель.

"Наркотики помимо своей убийственной силы в отношении молодого поколения обладают еще свойством непосредственной подпитки терроризма, и поэтому представляют непосредственную угрозу как для России, так и для наших союзников в Центральной Азии, - указал Рогов. - Требуются самые решительные, энергичные меры с нашей стороны, чтобы эта угроза, по крайней мере, не распространялась вширь".

"Насколько эффективны нынешние меры - трудно сказать. Мы предпринимаем все возможные действия, наши правоохранительные органы, спецслужбы, для того, чтобы опасность не имела столь разрушительного масштаба, какой она имеет сейчас, - отметил он. - В этом, естественно, мы надеемся на международное сотрудничество, поэтому мы и находимся сейчас в Шанхае".

Антинаркотический потенциал ШОС

"Мы всячески стремимся активизировать деятельность организаций с нашим участием, прежде всего, Шанхайской организации сотрудничества, где мы сейчас создаем антинаркотический потенциал на основе стратегии, принятой на саммите ШОС в 2018 году, - сказал Рогов. - Одновременно по линии ОДКБ мы проводим антинаркотические операции, которые доказали свою эффективность и которые включают в себя многих международных участников, не только, кстати, из зоны действия нашего региона, но и из других государств, в том числе государств Евросоюза, участвующих в них в качестве наблюдателей".

Дипломат заверил, что Россия будет и дальше развивать эту деятельность, чтобы "создать мощный отпор, мощный волнорез на пути афганской наркоэкспансии.

Рогов надеется, что удастся наладить действительно эффективный механизм по борьбе с наркоугрозой в рамках ШОС. "Это стало бы очень важным вкладом. ШОС с этой задачей справится, поскольку нет альтернативы - все государства ШОС находятся под непосредственным влиянием афганского наркотрафика, поэтому мы должны предпринимать эффективные усилия, чтобы противопоставить сильный механизм сдерживания, сильное противоядие против афганской наркоэкспансии", - резюмировал он.

Теги
АфганистанРоссия
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