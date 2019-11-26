Бывший сотрудник аппарата Голиковой возглавил правительство Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Дума Астраханской области во вторник утвердила в должности вице-губернатора - главы правительства региона и.о. премьер-министра региона Александра Шарыкина, который ранее работал, в том числе в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кандидатуру 53-летнего Шарыкина поддержало большинство депутатов, сообщил спикер облдумы Игорь Мартынов. "В результате тайного голосования за кандидатуру Шарыкина проголосовали 34 депутата, против - один, воздержались - 13. Александр Шарыкин утвержден в должности", - сказал он.

"Благодарю вас за сегодняшние решения и расцениваю их как поддержку того курса, которой мы избрали для развития Астраханской области", - сказал губернатор региона Игорь Бабушкин после голосования.

В июне 2019 года и.о. вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Расул Султанов (занимал этот пост с апреля 2017 года) написал заявление об отставке по собственному желанию. На его должность был назначен и.о. министра финансов региона Виталий Шведов. Позже на чиновников были заведены уголовные дела, они были арестованы. 16 июля на должность и. о. председателя правительства области был назначен Шарыкин.

Шарыкин окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Академию народного хозяйства правительства РФ, Дипломатическую академию МИД РФ.

Ранее работал первым заместителем начальника управления бюджетного планирования правительства Москвы, заместителем министра финансов правительства Московской области, министром информационных технологий Подмосковья, замруководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ.