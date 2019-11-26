Лавров заявил, что отношения России и Исландии развиваются позитивно

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двусторонние отношения России и Исландии развиваются в целом позитивно в нынешних непростых условиях на международной арене. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

"В нынешних не самых простых условиях отношения между нашими странами развиваются в целом позитивно, мы это отмечаем", - сказал он.

По словам министра, отмечаются хорошие темпы и перспективы в торгово-экономической и инвестиционной сферах, во взаимодействии по линии высоких технологий и в рамках Арктического совета. "Есть целый ряд проектов соглашений, завершение работы над которыми позволит укрепить договорно-правовые основы нашего сотрудничества", - добавил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что, хотя это первый визит министра иностранных дел Исландии с 2011 года в РФ, российско-исландские контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств осуществлялись в рамках заседаний Арктического совета и мероприятий, которые проводятся в РФ по арктической тематике.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.