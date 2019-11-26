{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что отношения России и Исландии развиваются позитивно

По словам главы МИД РФ, отмечаются хорошие темпы и перспективы в торгово-экономической и инвестиционной сферах, во взаимодействии по линии высоких технологий и в рамках Арктического совета

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двусторонние отношения России и Исландии развиваются в целом позитивно в нынешних непростых условиях на международной арене. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

"В нынешних не самых простых условиях отношения между нашими странами развиваются в целом позитивно, мы это отмечаем", - сказал он.

По словам министра, отмечаются хорошие темпы и перспективы в торгово-экономической и инвестиционной сферах, во взаимодействии по линии высоких технологий и в рамках Арктического совета. "Есть целый ряд проектов соглашений, завершение работы над которыми позволит укрепить договорно-правовые основы нашего сотрудничества", - добавил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что, хотя это первый визит министра иностранных дел Исландии с 2011 года в РФ, российско-исландские контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств осуществлялись в рамках заседаний Арктического совета и мероприятий, которые проводятся в РФ по арктической тематике.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИсландияРоссия
Реклама на ТАСС
Силуанов предложил правительству рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов
По словам вице-премьера, министра финансов, это вписывается решения по оптимизации численности государственных служащих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС