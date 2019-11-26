Лавров заявил, что Россия не знает о намерениях Турции нарушить соглашение по Сирии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не обладает информацией о том, что Турция собирается нарушать сочинский меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, как это утверждают "Сирийские демократические силы", ядро которых составляют курды. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября. У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать", - сказал он.