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Военная операция Турции на севере Сирии
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Лавров заявил, что Россия не знает о намерениях Турции нарушить соглашение по Сирии

Глава МИД России отметил, что о нарушениях сочинского меморандума заявляют курды

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не обладает информацией о том, что Турция собирается нарушать сочинский меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, как это утверждают "Сирийские демократические силы", ядро которых составляют курды. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября. У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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