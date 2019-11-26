Лавров: Россия сомневается в непредвзятости доклада ОЗХО по инциденту в Сирии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия сомневается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) руководствовались принципом непредвзятости при подготовке доклада по расследованию инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, всем предельно ясно, что "Белые каски" участвовали во множестве постановочных сцен во время того инцидента. "Факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, более чем убедительны. Мы знаем это и обсуждаем это в ОЗХО. Сейчас как раз идет Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. И от фактов, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад и по сирийской Думе, и по ряду других сомнительных историй, от них никуда не деться", - сказал он.

"Мы очень рассчитываем, что и генеральный директор организации, и все остальные сотрудники будут руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от какого-либо государства конкретных инструкций. Пока что мы сомневаемся, что эти принципы соблюдаются руководством ОЗХО", - подчеркнул министр.

Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли следов применения химоружия. 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции СБ ООН нанесли массированный удар по Сирии, нападению подверглись научно-исследовательский центр, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, военные аэродромы и склады. Запад утверждал, что это ответ Дамаску за применение химоружия в городе Дума.

В докладе ОЗХО объемом более 100 страниц, переданном в ООН, отмечалось, что в Думе имело место использование хлора в качестве оружия. Утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

Провокации в Идлибе

Лавров также отметил, что сообщения о готовящихся провокациях в Идлибе Россия получает регулярно, и в большинстве случаев информация подтверждается.

"Именно то, что мы ее предаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке участвуют провокаторы из "Белых касок", которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем", - указал глава МИД РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о готовящихся боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") и членами организации "Белые каски" провокациях с инсценировкой применения химоружия в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Для участия в съемках боевиками отбираются местные жители. По информации ведомства, фальшивые ролики, якобы свидетельствующие об уничтожении гражданских объектов в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов, а также о применении химоружия в провинции Идлиб, "планируется разместить в социальных сетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан".