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В РФ рассчитывают на консенсус с Западом по вопросу внесения новых химикатов в списки ОЗХО

Как сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин, в Москве предлагают в том числе включить в списки вещества, которые относят к семейству "Новичок"

ГААГА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на принятие консенсусного решения по вопросу внесения новых химикатов, в том числе тех, которые относят к семейству "Новичок", в контрольные списки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил во вторник журналистам постпред РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, на рассмотрение проходящей в Гааге 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия будут вынесены два предложения: России и "тройки", в которую входят Канада, Нидерланды и США. "Тройка" предлагает дополнить контрольные списки химикатов, запрещенных по конвенции, двумя группами химических семейств, - отметил дипломат. - Мы же предлагаем более широкий подход: не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери. Похоже, что мы движемся в направлении консенсуса - о принятии одновременно двух решений".

"Более того, рассчитываем, что Технический секретариат ОЗХО отразит изменения в списках согласно нашему предложению, которое мы направили в секретариат под названием "консолидированное предложение по спискам", - добавил Шульгин.

Теги
КанадаСШАВеликобританияНидерландыРоссияШульгин, Александр Васильевич
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