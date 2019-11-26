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Турчак считает, что контроль ЕР за работой чиновников не приведет к "охоте на ведьм"

Секретарь генсовета единороссов обратил внимание, что контроль за деятельностью чиновников не предполагает какой-либо "чистки"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" будет заниматься контролем за деятельностью чиновников в том числе с помощью механизмов партийной комиссии по этике и правозащитного центра. Об этом сообщил во вторник журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Выступая в субботу на съезде "Единой России", президент РФ Владимир Путин заявил, что единороссы должны "терзать и трясти" чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.

Как пояснил Турчак, для контроля за деятельностью чиновников в партии "существует инструментарий: комиссия по этике и правозащитный центр, который создается как рабочая группа генсовета ["Единой России"]". "Комиссия по этике - это про нас, партийцев, правозащитный центр будет заниматься нарушением прав граждан", - уточнил он.

По словам секретаря генсовета единороссов, в качестве "точки входа" для обращений в правозащитный центр будут задействованы региональные общественные приемные партии. При этом он подчеркнул, что центр будет независим, "никакой премодерации [обращений в нем] не будет".

Политик обратил внимание, что контроль за деятельностью чиновников не предполагает какой-либо "чистки". "Это не чистка, не охота на ведьм, важны баланс и объективность", - подчеркнул Турчак.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия
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