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МИД РФ надеется, что США согласятся на переговоры по продлению действия ДСНВ

Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что продление режима даст дополнительное время, чтобы учесть новые факторы, которые влияют на стратегическую стабильность

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и надеется, что США согласятся на переговоры по его продлению. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на проходящей в Берлине конференции по внешней политике.

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"Мы заинтересованы в сохранении режима ДСНВ, - отметил он. - Его продление даст дополнительное время, чтобы учесть новые факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, включая новые технологии и т. п. Кроме того, договор обеспечивает нашу безопасность и безопасность наших партнеров. Поэтому есть надежда на то, что США согласятся начать переговоры по продлению действия ДСНВ".

Замглавы МИД РФ выразил также надежду на то, что Вашингтон ответит на предложение Москвы "заняться обсуждением всех аспектов стратегической стабильности, включая системы противоракетной обороны".

Теги
СШАРоссияГрушко, Александр Викторович
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