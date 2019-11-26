В МИД РФ назвали полезными прямые контакты по линии военных России и НАТО

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Прямые контакты военных России и НАТО позволяют лучше понять намерения друг друга и потому чрезвычайно полезны. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министр иностранных дел России Александр Грушко в связи с состоявшейся в Баку встречей начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

"Мы положительно оцениваем такие встречи, - отметил замглавы МИД РФ. - Они очень полезны с точки зрения деэскалации, прежде всего с точки зрения правильного понимания намерений друг друга. Это серьезный разговор, который ведется на уровне высшего командования, его значение трудно переоценить".

Грушко также заявил, что Россия рассчитывает получить от НАТО ответ на предложение о снижении военной активности в зонах соприкосновения.

"Мы рассчитываем на то, что нам будет дан ответ на предложение наших военных все-таки начать говорить о том, как понизить уровень военной активности в зонах соприкосновенности РФ и НАТО, - отметил он. - Без прямого включения военных каналов добиться этого будет невозможно".

Договор по открытому небу

Грушко заявил, что Договор по открытому небу является одним из системообразующих договоров в сфере европейской безопасности, и выход из него США серьезно осложнит ситуацию.

"Это один из важнейших системообразующих договоров в сфере военной безопасности Европы, - отметил он. - Есть договоры, о которых не очень много говорят, но с точки зрения воздействия на общую венную обстановку их значение трудно переоценить. Будет очень плохо для состояния военной безопасности [Европы], если США под надуманными предлогами - а серьезных предлогов нет - решат выйти из этого договора, потому что он якобы не отвечает национальным интересам США".

Совет Россия - НАТО

Российский дипломат отметил, что вопрос о созыве Совета Россия - НАТО пока не обсуждается, необходимо сначала дождаться итогов предстоящего саммита альянса.

"По Совету Россия - НАТО пока ничего не обсуждается, - отметил он. - Это очевидно. Скоро состоится саммит альянса. Посмотрим, что он решит".

"Мы не прерывали политические контакты, не прерывали политический диалог, - продолжил Грушко. - И если будут возникать какие-то темы, обсуждение которых может реально улучшить состояние военной безопасности в Европе в том или ином сегменте, то, конечно, мы не будем уходить от таких широкоформатных заседаний".

Коснувшись реальных шагов, которые мог бы предпринять Совет РФ - НАТО, дипломат прежде всего обратил внимание на необходимость "открыть каналы коммуникации по военной линии".

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