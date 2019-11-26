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В Ингушетии назначили и.о. глав Минспорта и комитета по туризму региона

Исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту республики стал Али Дошхоклоев

МАГАС, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указы о назначении исполняющих обязанности министра спорта республики и председателя комитета по туризму региона, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"По указу главы республики исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту назначен Али Дошхоклоев. Также Калиматов своим указом назначил исполняющим обязанности председателя комитета по туризму Беслана Мизиева", - говорится в сообщении.

Али Дошхоклоев - вице-президент федерации спортивной борьбы Ингушетии, с 2012 года по настоящее время работал старшим тренером команды России по греко-римской борьбе среди юниоров в Центре спортивной подготовки сборной команды России.

Беслан Мизиев в последние годы работал в ООО "Туристический центр" и ООО "Альфа". До этого преподавал в "Колледже сервиса и быта" в Ингушетии, а также занимал различные должности в органах власти региона.

С сентября 2019 года обязанности министра спорта исполнял экс-замминистра спорта Магомед Мургустов. А комитет по туризму Ингушетии с марта 2016 года возглавлял Беслан Хамхоев.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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