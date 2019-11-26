Грушко: контактная группа остается главной площадкой по урегулированию кризиса на Украине

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. "Нормандский формат" является важным инструментом для закрепления результатов, которые достигаются в рамках контактной группы - главного механизма для поиска путей урегулирования внутриукраинского конфликта. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в связи с ожидаемым саммитом "нормандского формата".

"Нормандский формат" продолжает выполнять важную функцию международного инструмента, позволяющего закреплять те результаты, которые достигаются в контактной группе, - отметил он. - Потому что контактная группа, в которой участвуют представители Луганской и Донецкой народных республик, является главной площадкой для обсуждения всех аспектов урегулирования на Украине".

Коснувшись ожиданий, которые многие связывают с предстоящим саммитом в "нормандском формате", замглавы МИД РФ выразил надежду, что "эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на двух главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта".

"Это улучшение ситуации в сфере безопасности на земле, т. е. разведение сил и средств в трех согласованных точках, и движение по политическому треку, где принятие украинской стороной "формулы Штайнмайера" как основы для политического урегулирования является ключевым элементом успеха саммита", - подчеркнул Грушко.