Главы МИД, Минобороны и секретари Совбезов ОДКБ обсудят ВТС и границу с Афганистаном

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в среду в столице Киргизии. От России в мероприятии примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Участники заседания рассмотрят документы, которые предстоит утвердить лидерам стран-членов ОДКБ на Совете коллективной безопасности в четверг, а также обсудят меры по укреплению военного потенциала организации.

Укрепление таджико-афганской границы

Как указали в Минобороны России, стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами, а также рассмотрят вопросы взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества. Участникам заседания также предстоит обсудить взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии, координацию внешнеполитической деятельности ОДКБ и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности.

Ожидается, что в центре внимания будет проблематика укрепления таджико-афганской границы. В начале ноября боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), проникшие со стороны Афганистана, напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе. Как заявил ТАСС диписточник, этот инцидент стал очередным тревожным сигналом и "всколыхнул ситуацию в регионе".

Между тем еще в мае в Бишкеке министры иностранных дел государств-членов ОДКБ подготовили перечень дополнительных мер по укреплению границы с Афганистаном. Ожидается, что он будет утвержден на саммите организации в четверг, 28 ноября, в котором планируется участие лидеров стран-членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Накануне саммита

В числе документов, которые будут рассмотрены на заседании - заявление о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности и план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министры иностранных дел государств-членов ОДКБ также обсудят проект совместного заявления об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, планируется принять перечень тем совместных заявлений в 2020 году.

Ожидается, что на совместном заседании глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков подведет итоги деятельности ОДКБ в период председательства республики. В свою очередь Лавров проинформирует коллег о приоритетах российского председательства, официально переходящего к России на саммите в четверг.