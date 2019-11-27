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Минюст: ЕСПЧ в 2020 году может принять к рассмотрению жалобы россиян к властям Украины

Руководитель аппарата уполномоченного РФ при ЕСПЧ Андрей Федоров не уточнил, о чем говорится в жалобах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже в следующем году может принять к рассмотрению жалобы граждан РФ к властям Украины. Об этом сообщил руководитель аппарата уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ Андрей Федоров.

"Мы [Минюст России] готовимся к участию в качестве третьей стороны в жалобах, которые, возможно, будут коммуницированы [приняты к рассмотрению] от граждан РФ против украинских властей", - сообщил он, выступая в ходе круглого стола "О правоприменительной практике и совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом", организованного комитетом по международным делам Совета Федерации.

Федоров не уточнил, о чем говорится в жалобах. "Мы надеемся, что это [принятие Европейским судом жалоб к рассмотрению] уже будет в 2020 году. Мероприятия активизируются, и тогда будем выступать в качестве третьей стороны", - сказал представитель министерства.

Он напомнил, что Минюст уже выступает в качестве третьей стороны при рассмотрении жалоб, поданных в Страсбургский суд, связанных с прибалтийскими событиями, начиная с дела партизана Василия Кононова.

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