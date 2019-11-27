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Песков: планы Кипра лишить Дерипаску "золотого паспорта" не имеют отношения к Кремлю

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что этот вопрос касается Кипра и самого бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Возможное лишение российского бизнесмена Олега Дерипаски "золотого паспорта" Кипра - вопрос отношений предпринимателя и Никосии, не имеющий отношения к Кремлю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию.

"Это касается Кипра и самого Дерипаски, это не имеет отношения к Кремлю", - подчеркнул он.

Кипрская газета Politis сообщила, что предприниматель Олег Дерипаска предположительно вошел в список из 26 россиян, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. В публикации отмечается, что в списке на лишение гражданства фигурирует некий "Олег Дерибаска" с сыном и дочерью. Кроме того, в список вошли Владимир Столяренко и Александр Бондаренко с детьми и супругами - однофамильцы бывших совладельцев "Еврофинанс Моснарбанка". О намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, сообщил 6 ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДерипаска, Олег Владимирович
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